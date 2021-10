Roma, nuovo sit-in contro il Green pass: 10mila in piazza del Popolo, tafferugli con la polizia

Ansa 1 di 40 Ansa 2 di 40 Ansa 3 di 40 Ansa 4 di 40 Ansa 5 di 40 Ansa 6 di 40 Ansa 7 di 40 Ansa 8 di 40 Ansa 9 di 40 Ansa 10 di 40 Ansa 11 di 40 Ansa 12 di 40 Ansa 13 di 40 Ansa 14 di 40 Ansa 15 di 40 Ansa 16 di 40 Ansa 17 di 40 Ansa 18 di 40 Ansa 19 di 40 Ansa 20 di 40 Ansa 21 di 40 Ansa 22 di 40 Ansa 23 di 40 Ansa 24 di 40 Ansa 25 di 40 Ansa 26 di 40 Ansa 27 di 40 Ansa 28 di 40 Ansa 29 di 40 Ansa 30 di 40 Ansa 31 di 40 Ansa 32 di 40 Ansa 33 di 40 Ansa 34 di 40 Ansa 35 di 40 Ansa 36 di 40 Ansa 37 di 40 Ansa 38 di 40 Ansa 39 di 40 Ansa 40 di 40 leggi dopo slideshow ingrandisci

Diecimila manifestanti anti-Green pass sono scesi in strada a Roma, a piazza del Popolo. Tra gli organizzatori del nuovo sit-in di protesta anche Forza Nuova che, via Telegram, ha scritto: "Basta con la dittatura" e ancora "Io apro". Ci sono stati tafferugli e tensioni con la polizia: dopo un lancio di oggetti contro le forze dell'ordine, i manifestanti si sono riversati in piazzale Flaminio bloccando il traffico. Alcuni sono stati fermati.