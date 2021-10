Scontri a Roma dove 10mila manifestanti anti-Green pass sono scesi in strada per protestare. Tra gli organizzatori anche Forza Nuova che, via Telegram, ha scritto: "Basta con la dittatura" e ancora "Io apro". Ci sono stati violenti tafferugli con la polizia: dopo un lancio di oggetti contro le forze dell'ordine, i manifestanti si sono riversati in piazzale Flaminio bloccando il traffico. Alcuni sono stati fermati. Tensione anche a Milano .

Gli scontri si sono verificati all'altezza di Porta Pinciana, quando un gruppo di persone avrebbe deciso di dar vita a un corteo non autorizzato. I manifestanti sono stati respinti dalle forze dell'ordine. Alcune centinaia di loro, molti a volto coperto, si poi sono diretti verso Palazzo Chigi.

A Largo Chigi il cordone delle forze dell'ordine impegnato a contenere i manifestanti ha esploso diversi lacrimogeni per disperdere la folla ed evitare ulteriori scontri. La polizia ha poi azionato gli idranti dai blindati. I manifestanti in risposta hanno lanciato petardi e bombe carta.



Nella Capitale ci sono state anche cariche della polizia. Alcuni manifestanti si sono scagliati contro gli agenti cercando di sfondare il cordone delle forze dell'ordine. Due manifestanti sostengono di essere stati "investiti da un blindato delle forze dell'ordine, intervenuto sul posto durante i tafferugli". Gli scontri sono continuati. Dai due blocchi, uno su via del Corso e uno su via del Tritone, sono stati lanciati alcuni fumogeni e bombe carta verso le forze di polizia che hanno risposto con lacrimogeni e nuove cariche di alleggerimento per allontanare i manifestanti.

Assalto alla sede della Cgil Un gruppo di "No pass" è entrato poi nella sede della Cgil. "Occupata la Cgil", hanno detto. "La nostra sede nazionale, la sede delle lavoratrici e dei lavoratori, è stata attaccata da Forza Nuova e dal movimento No vax. Abbiamo resistito allora, resisteremo ora e ancora. A tutti ricordiamo che organizzazioni che si richiamano al fascismo vanno sciolte", ha scritto la Cgil su Twitter. Il segretario Maurizio Landini ha parlato di "un atto di squadrismo fascista. Un attacco alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro che intendiamo respingere".

Tensioni anche a Milano Momenti di forte tensione anche a Milano. Dopo aver percorso le vie del centro, i manifestanti, circa 5mila, hanno raggiunto piazza San Babila per poi imboccare corso Venezia in direzione piazzale Loreto. Grande confusione alla testa del corteo che sembrava non avere una meta precisa, con i manifestanti che più volte, dopo aver imboccato una direzione, hanno invertito la marcia. In tilt il traffico nel centro cittadino, con i mezzi pubblici deviati o costretti a fermarsi a causa del passaggio del corteo che non era stato autorizzato dalla Questura.