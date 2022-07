Santa Severa (Roma), annega un bimbo di due anni e mezzo: soccorsi inutili

Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato a Santa Severa, un piccolo centro a nord di Roma.

Per ragioni ancora da capire il piccolo si è spinto in acqua e a nulla è servito l'intervento dei bagnanti per soccorrerlo. Il personale del 118 ha cercato, senza riuscirci, di rianimare il bambino. Sul caso indagano i carabinieri.