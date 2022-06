Termini Imerese (Palermo), bimbo di 4 anni annega davanti ai genitori

Un bambino di 4 anni, Brian Puccio, è annegato nel mare della zona industriale di Termini Imerese, proprio davanti alla centrale Enel e all'ex stabilimento Fiat chiuso ormai da anni, sotto gli occhi dei genitori.

Proprio il padre e la madre, che erano in spiaggia con il figlioletto, sono stati richiamati dalle urla di alcune persone che hanno visto galleggiare il bimbo in acqua a faccia in giù: subito il piccolo è stato soccorso, ma le sue condizioni erano disperate: trasportato in ospedale, è morto poco dopo. La Procura ha ordinato l'autopsia.