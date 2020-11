Roma, vigili fanno sesso nell'auto di servizio ma lasciano la radio accesa: aperta un'inchiesta

ansa

Due vigili urbani di Roma sono finiti al centro di un'inchiesta per aver fatto sesso nell'auto di servizio durante il turno di notte. La coppia, lui di circa 50 anni e lei di circa 40 in forze al XV gruppo (zona Cassia), era stata assegnata al pattugliamento del campo rom in via di Tor di Quinto. I due si sono però lasciati andare a una notte di passione, commettendo un grave errore: la radio dell'auto è infatti rimasta accesa.