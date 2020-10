Belgio, i fidanzati naturisti che girano il mondo nudi: "La vita è migliore senza vestiti"

Hanno fatto immersioni subacquee in Honduras, bevuto birre in Portogallo, fatto un’escursione nella foresta amazzonica e visitato tantissimi Paesi. Sempre rigorosamente senza vestiti. Perché Nick and Lins De Corte , fidanzati originari di Gand, in Belgio, 12 anni fa hanno deciso di girare il mondo nudi. La coppia naturista, il cui motto è "La vita è migliore senza vestiti”, racconta tutte le sue avventure nel blog Naked Wanderings e sulla pagina Instagram omonima, seguita da oltre 30mila persone.

Nick and Lins si sono conosciuti a Gand, in Belgio, 12 anni fa e poco dopo, visitando un centro benessere dove la nudità era obbligatoria, sono diventati naturisti. “È stata una bella esperienza. Ci siamo tornati più volte finché non abbiamo cominciato a esplorare altre opzioni. Così abbiamo scoperto club, campeggi, attività ed eventi per naturisti e ci siamo appassionati sempre di più”, ha raccontato Nick alla Cnn.

Qualche anno dopo, i fidanzati hanno deciso di aprire il blog. L'obiettivo è sfatare i miti che circondano il naturismo. “I preconcetti principali in merito sono due - spiega Nick -. Uno è che sia legato al sesso: in molti non capiscono che le persone possono stare nude insieme senza alcuna intenzione sessuale. E l'altro è che sia una prerogativa delle persone anziane".

Tramite il blog e Instagram, la coppia condivide anche consigli di viaggio per i naturisti. Non senza problemi. Infatti, le piattaforme social hanno delle limitazioni sulla nudità, tanto che l’anno scorso, il profilo Instagram di Nick and Lins è stato cancellato perché violava le regole. Da allora provano ad aggirare gli ostacoli social coprendo le parti intime con degli oggetti o tagliando strategicamente le immagini. “All’inizio la gente mi domandava come pensavamo di trovare lavoro dopo che il nostro sedere nudo era apparso sui giornali, ma se qualcuno non vuole darci un lavoro per una cosa del genere probabilmente non è un posto per noi”, ha detto Nick.

Durante la pandemia, la coppia si trovava in Messico. “Abbiamo passato tre mesi in semi-lockdown, ma non ci è andata male, eravamo in una spiaggia nudista”, ha raccontato Lins. A luglio sono poi tornati in Europa e hanno iniziato un giro della Francia.