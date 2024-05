Roma, "Striscia la Notizia" nel fortino di droga, violenza e degrado

Il reportage di Rajae Bezzaz sul complesso delle ex officine Romanazzi: un'area industriale dismessa, oggi vera e propria città perduta

A "Striscia la notizia" va in onda la prima parte del reportage di Rajae Bezzaz sul complesso delle ex officine Romanazzi di Roma: un'area industriale dismessa, oggi una vera e propria città perduta: posto di droga, violenza e degrado.

In particolare, l'inviata del tg satirico parla con una serie di testimoni che frequentano il luogo di spaccio, definito uno dei più grandi d'Italia. "Le forze dell’ordine non entrano, la gente ha timore a rientrare a casa", racconta uno degli intervistati. "Qua dentro ci sta tutto: ecstasy, MD… Tutto quello che uno si può immaginare ci sta, se non ci sta se lo inventano", aggiunge un altro.

Nella seconda parte del servizio, in onda martedì 21 maggio, Bezzaz entrerà nella struttura dove vivrà momenti di altissima tensione e di grande pericolo.