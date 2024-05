Spaccio di cocaina nel nord Barese, 14 arresti

Quattordici misure cautelari sono state eseguite all'alba dai carabinieri a Minervino Murge nel nord Barese, nell'ambito di una vasta operazione antidroga.

In nove sono finiti in carcere mentre cinque agli arresti domiciliari. Si tratta dei presunti componenti di tre gruppi dediti allo smercio di droga, soprattutto di cocaina. Le accuse a loro carico sono detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.