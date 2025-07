Roma, apre lo sportello per uomini maltrattati: è polemica

Del Guerra poi aggiunge: "In queste prime ore dall'attivazione abbiamo ricevuto un feedback positivo. I problemi possono essere vari: problemi di coppia, di separazione, di omosessualità - ha detto -, padri separati che faticano ad arrivare a fine mese. Quando abbiamo fatto questa direttiva di giunta, nella stessa giornata c'è stata un'altra direttiva fortemente voluta dal nostro Municipio con la quale stiamo cercando di fare un censimento per degli immobili da destinare come case dei papà. Ecco, è uno sportello che non nasce per i papà, ma come punto d'ascolto per gli uomini con l'obiettivo di rivolgerci a tutti senza nessun tipo di pregiudizio".