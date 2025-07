Tradimento, si può davvero superare? Quando l'amore merita una seconda possibilità

Nonostante il dolore, molte coppie scelgono di non separarsi. E, in alcuni casi, trovano perfino un nuovo equilibrio. Lo dimostra uno studio della University of Missouri–Kansas City, secondo cui alcune relazioni riescono a trasformare la crisi in un’opportunità di crescita. Un fenomeno che si verifica quando la coppia riesce a rielaborare l’infedeltà come un punto di svolta per costruire qualcosa di più autentico. Il perdono, spiegano gli esperti, non è mai immediato. Richiede tempo, consapevolezza e, soprattutto, una vera intenzione di riparare il danno causato. Senza questo passaggio emotivo, ogni tentativo di ricucire il rapporto è destinato a fallire.