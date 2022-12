Sparatoria Roma, c'è una quarta vittima: morta una delle donne ferite da Campiti

La quarta vittima di Roma - "Gli accertamenti diagnostici effettuati in queste ore hanno evidenziato un quadro clinico irreversibile. È stata dichiarata la morte cerebrale della paziente". E' quanto ha fatto sapere la direzione sanitaria dell'ospedale Sant'Andrea dove la De Angelis era ricoverata, esprimendo "il proprio sentito cordoglio alla famiglia".

Alla base del gesto antiche ruggini sulla casa - Domenica mattina Claudio Campiti, 57 anni, ha prelevato una pistola al poligono di tiro di Tor di Quinto, a Roma, senza restituirla, e si è diretto a Fidene, quartiere a nord della capitale, con l'intenzione di irrompere nel gazebo dove si stava svolgendo la riunione del Consorzio Valleverde, che gestisce il suo condominio. E' entrato nella sala e ha sparato 4-5 colpi. Alla base del folle gesto antiche ruggini. Prima del fermo Campiti viveva nello scantinato di una palazzina che non è mai stata finita di costruire, si lamentava per le condizioni in cui viveva, ma comunque aveva deciso di rimanere: probabilmente a causa delle difficoltà economiche che lo attanagliavano, aveva infatti perso il lavoro da qualche tempo.

Domani l'udienza per la convalida di fermo - E' in programma per mercoledì mattina, alle 10, nel carcere di Regina Coeli l'udienza di convalida del fermo per il 57enne. Si tratta del primo confronto con i magistrati dopo il raid di morte avvenuto a Fidene. Nei confronti dell'indagato il pm Giovanni Musarò contesta, tra gli altri, i reati di quadruplo omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi e il porto abusivo di arma.