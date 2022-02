Roma, prof su Facebook: "Mandano le figlie vestite come tro..."

"Oggi facciamo una preghiera, anche laica, per tutti quelli che mandano le figlie a scuola vestite come troie ", ha scritto, facendo una chiara allusione alla vicenda avvenuta al Righi. Ora rischia dalla sanzione fino a un procedimento penale e al licenziamento.

La protesta degli studenti Gli studenti del collettivo dell'Orazio, l'istituto dove ora il prof insegna, hanno subito preso posizione: "Nel 2022 e in un contesto scolastico, è inaccettabile un così inadeguato uso delle parole, peraltro da parte di un professore, che dovrebbe istruirci e 'aprirci la mente' e invece esprime i suoi pensieri sessisti e retrogradi", dicono. E ancora: "Siamo stufi di pregiudizi del genere, mirati a svalutarci come studenti ed individui, come se il nostro abbigliamento fosse causa e ritratto del nostro intelletto".

I presidi: "Sia sospeso dall'insegnamento" La dirigente dell'Istituto, Maria Grazia Lancellotti - racconta uno degli studenti del Collettivo - ha confermato che il post è stato scritto da un supplente che sta insegnando all'Orazio e si è dissociata da quelle espressioni. Il presidente di Anp (Associazione nazionale presidi) di Roma, Mario Rusconi, non ha dubbi: "Se è vero che il docente ha postato sui social quella frase, non solo ha commesso una grave scorrettezza ma dovrebbe essere sospeso dall'insegnamento. Il preside poi dovrebbe avviare un procedimento disciplinare, a quel punto l'Ufficio scolastico regionale mette sotto accusa il prof ed è prevista la rimozione dall'incarico fino al licenziamento. Se poi ci sono profili penali, il preside deve mandare tutto alla procura della Repubblica e avviare un procedimento penale. Io mi muoverei così". Cristina Costarelli, a capo dei presidi di Anp Lazio fa notare come le vicende del Righi e dell'Orazio sono diverse ma collegate e se è vero che nella scuola "esiste un dress code non scritto che rientra nella sfera dell'opportunità, del buon senso e del buon gusto" questo non significa che un docente debba esprimersi in quella maniera rispetto al genere femminile, è una cosa intollerabile e grave".

Iniziativa contro il prof e le sue frasi sessiste Per Maddalena Gissi, segretaria Cisl Scuola "la nostra professione non ci consente queste indecenze; noi dobbiamo essere un modello per i nostri studenti nei modi e nei comportamenti. Questo dell'Orazio è uno dei casi indifendibili; se confermato da circostanze reali non avrà mai un sindacato serio al suo fianco". E secondo Roberta Fanfarillo, a capo dei dirigenti della Flc Cgil, le frasi di questo prof "sono -se possibile- ancora più gravi e inaccettabili" di quelle della docente del Righi. Intanto i ragazzi dell'Orazio si stanno organizzando per mettere in atto una iniziativa a livello scolastico all'inizio della prossima settimana.