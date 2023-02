Pestaggio in strada a Roma, morto un militare dell'Esercito

Un violento pestaggio, avvenuto a Roma, nel quartiere Centocelle, ha provocato la morte del 44enne caporale maggiore dell'Esercito, Salvatore Lucente Pipitone.

L'uomo, aggredito la notte tra venerdì e sabato intorno alle 2.20 in via dei Sesami, era stato ritrovato a terra, privo di conoscenza, dal personale del 118 e dalle volanti della polizia chiamate a intervenire. Era stato poi ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Umberto I. Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra Mobile.