Agguato alla periferia di Roma, due giovani gambizzati

Un giovane di 27 anni di Roma, commerciante, è stato ferito da colpi di arma da fuoco alle gambe a Morena, zona all'estrema periferia di Roma.

L'agguato è avvenuto intorno alle 22 in via dei Sette Metri: il 27enne è stato raggiunto da almeno due proiettili agli arti. Oltre a lui, come hanno accertato successivamente le forze dell'ordine, è rimasto ferito anche un 21enne, che era in sua compagnia. Le condizioni dei due non sono gravi. Gli uomini della mobile e gli specialisti della Scientifica sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto.