Roma, 24enne israeliana accoltellata alla stazione Termini: il video dell'aggressione

"Mattino Cinque News" mostra il video dell'accoltellamento della ragazza 24enne israeliana aggredita la sera del 31 dicembre, intorno alle 21:45, alla stazione Termini di Roma mentre si trovava di fronte a una biglietteria automatica. La giovane che sarebbe dovuta ritornare a Tel Aviv il giorno seguente, è attualmente ricoverata al Policlinico Umberto I in condizioni gravi ma stabili.

La sequenza drammatica ripresa dalle telecamere di sorveglianza della stazione Termini mostrano un aggressione violenta durata circa dieci secondi in cui l'uomo, con in mano un sacchetto blu, aggredisce alle spalle la giovane turista scaraventandola a terra per poi sferrarle ben quattro colpi. L'aggressore sarebbe poi scappato verso via Giolitti facendo perdere così ogni traccia di sé, mentre la ragazza è stata soccorsa poco dopo da un agente della Polfer.

Sul caso indaga la Polizia attualmente a caccia dell'uomo in abiti scuri che la sera di Capodanno, da quanto si evince dalle immagini, avrebbe avuto una chiara intenzione di uccidere.