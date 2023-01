Roma, 24enne israeliana accoltellata alla stazione Termini: è grave

Al Policlinico la 24enne è arrivata con diverse ferite da arma bianca. Uno dei colpi le ha lacerato il fegato, ed è stata sottoposta a un trattamento di radiologia interventistica. La donna è stata ferita anche a un polmone, ma in modo meno grave. Le sue condizioni sarebbero stabili, ma la prognosi rimane riservata.

Il video

Ora la Polfer è al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Sui social intanto circola un video che mostrerebbe l'accaduto, postato da un utente, e come ripreso da una telecamera sulla quale si leggono in sovrimpressione il luogo ("Termini"), la data del 31 dicembre 2022 e l'ora, poco dopo le 21:45.