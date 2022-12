Catania, disapprovano il fidanzamento della nipote: rissa in piazza, 10 denunce

Non gradiscono il fidanzamento di una loro parente e reagiscono con botte, schiaffi e anche un'irruzione in casa e danni all'arredamento.

A Biancavilla (Catania) a scatenare la violenza di almeno una decina di persone è stata l'uscita in pubblico di una 18enne di origini albanesi insieme al fidanzato, un 21enne marocchino. I carabinieri della stazione locale hanno denunciato in stato di libertà dieci persone per rissa aggravata, lesioni personali, minacce gravi e danneggiamento in concorso dopo una violenta e prolungata lite nella centralissima piazza Roma del Comune.