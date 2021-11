Roma, pensionato costretto a vivere in un terrazzo: "Un abusivo ha occupato casa mia"

"Mi sento isolato dalla società, non è facile vivere in un terrazzo: se non avessi la stufa a pellet, non riuscirei a superare l'inverno". "Fuori dal Coro" è tornato a occuparsi di ladri di casa raccontando la storia di Renzo, pensionato di 82 anni, costretto a vivere in un terrazzo perché la sua casa è occupata abusivamente da un bengalese.

"Neanche in carcere vivono così - spiega l'uomo - in alcuni punti entra l'acqua, e lui vive in casa mia perché la legge glielo consento". Così, il programma di Mario Giordano ha voluto incontrare l'inquilino abusivo, al quale Renzo aveva affittato casa nel marzo 2019: dopo aver pagato le prime mensilità, l'uomo non ha più rispettato il contratto accumulando un debito di oltre 16mila euro. Il tribunale di Roma ha convalidato lo sfratto il 19 agosto 2020, ma lui continua a far finta di niente: "Sto cercando un'altra casa - ha detto l'uomo - non si può cambiare casa da un giorno all'altro".