Scandalo affitti a Roma: in piazza Navona si arriva a pagare solo 13 euro al mese

Appartamenti che sul mercato immobiliare varrebbero almeno 1400 euro al mese, affittati a canoni irrisori. È quanto accade con gli alloggi popolari gestiti dall'Ater di Roma, come nel caso di un bilocale in zona Colosseo con vista su via dei Fori Imperiali, che anziché essere pagato attorno ai 1200 euro richiesti dal mercato, è occupato per soli 20 euro.

Leggi Anche Più tasse sulle seconde case, inizia il Trentino Alto Adige ad alzarle

Ma, come raccontato da "Mattino Cinque", il vero affare riguarda l'inquilino che abita in Piazza Navona, che ha la possibilità di affacciarsi sulla Fontana dei Fiumi con soli 13 euro al mese.

L'inchiesta, però, non riguarderebbe solo i prezzi, bensì anche gli affittuari: oltre a chi avrebbe effettivamente diritto a un alloggio popolare, c'è anche gente benestante che vanta imprese piuttosto redditizie, ma che non sempre risulta puntuale nei pagamenti.