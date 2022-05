Roma, Leo Gassmann salva una 30enne americana da uno stupro: "Non dimenticherò mai le sue urla"

Ha salvato una 30enne americana da uno stupro e ha messo in fuga l'aggressore.

"Non dimenticherò mai le sue urla": è ancora molto provato dalla vicenda Leo Gassmann , il cantautore 24enne figlio dell'attore Alessandro. Venerdì notte, intorno alle 4, era in zona Portonaccio, a Roma, e tornava a casa da una serata in un locale, quando ha sentito una donna gridare e l'ha vista divincolarsi dalle grinfie di un uomo, tra le auto parcheggiate. Gassman, con l'aiuto di altri giovani presenti sul posto, è intervenuto in soccorso della donna e ha messo in fuga l'aggressore. "Tutti abbiamo il dovere civico di agire: quella ragazza poteva essere mia sorella o la mia fidanzata, non potevo lasciarla lì", ha commentato a Il Messaggero, dopo aver raccontato l'episodio sulla sua pagina Instagram.