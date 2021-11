Tentato stupro a Roma, donna salvata da un ex pugile

Afp

"Mi sono svegliato all'improvviso di notte e ho aperto la porta, ma non sono riuscito subito a capire dove fosse l'aggressione perché le grida rimbombavano per tutto l'edificio. Poi sono sceso, ho visto la scena e ho agito". E' il racconto di Andrea Marcelli, ex pugile professionista di 55 anni, che ha salvato una donna nel quartiere Prati a Roma da un tentato stupro. L'aggressore, un 36enne ucraino con precedenti penali, è stato arrestato.