Leo Gassman: "Non sono una star, mi sento un ragazzo normale che ama condividere le sue passioni"

Con chi ad esempio? Amo i cantautori o alcuni rapper che per me sono dei poeti moderni. Sogno Caparezza, Jovanotti. E, soprattutto, Brunori Sas.

Ora che ti sei espresso, stai lavorando al primo album: cosa puoi anticiparci? Sarà in italiano, potrebbe esserci qualche canzone in inglese, di sicuro sono tutti brani scritti da me. Non ti nego che mi piacerebbe anche qualche collaborazione.

Leo come nasce 'Dimmi dove sei?' L'ho scritta a Milano, in un piccolo appartamento che ho affittato. Dovevo chiamare l'imbianchino ma all'ultimo ho deciso di fare da solo, ho pensato che fosse più divertente. Alla fine era tutto bianco intorno a me e sono nate le parole. Il brano cerca di invogliare a condividere le emozioni con le persone che amiamo. Cerco sempre di portare un po' di speranza nei cuori attraverso la mia musica, di spronare alla condivisione delle passioni.

L'aspetto fisico quanto ti sta aiutando?

Vuoi la verità? Non ci faccio molto caso.

Prima di te anche tuo papà Alessandro, figlio d'arte (Vittorio Gassman, ndr) , ha dovuto fare i conti con i pregiudizi, che consigli ti ha dato?

I consigli di un padre premuroso. Fare le cose per me. I pregiudizi è giusto che ci siano, è umano. Ma sono fatti per essere infranti, è una sfida per me mostrare quello di cui sono capace. Quando la gente si rispecchia nelle cose che dico e canto allora arrivano le soddisfazioni...

Come vivi questo momento di notorietà improvvisa?

Normalmente. Continuo a fare le cose di sempre. Sai cosa è cambiato davvero? Che la gente intorno a me vuole parlare, e io che amo parlare lo faccio senza fermarmi...

Al cinema ci pensi?

Mio nonno come mio padre ci sono arrivati per caso. Per ora non ci penso, la mia priorità è studiare e fare musica. In futuro chissà... la vita è imprevedibile.