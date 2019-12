Roma, la Sardine invadono Piazza San Giovanni: "Sarà una festa contro l'odio"

Migliaia di persone con i simboli delle Sardine sono attese a Roma, in piazza San Giovanni. Il primo meeting nazionale del "non-partito" sarà, per gli organizzatori, "una festa contro l'odio e per i valori antifascisti e costituzionali ". Ammesso solo il simbolo della sardina, banditi tutti gli altri. Venerdì sera si sono svolti raduni a Venezia e a Udine , dove diverse centinaia di persone, di ogni fascia d'età, hanno sfidato la pioggia battente.

Gli "Stati generali" delle Sardine rappresentano la prima prova nel cuore politico del Paese anche per Mattia Santori, uno dei quattro creatori trentenni delle Sardine, ma finora vero leader con le sue numerose apparizioni televisive.

Una novità, politica in senso ampio, che piace a tutti tranne a Matteo Salvini e Giorgia Meloni (perché anche in Forza Italia ci sono dei simpatizzanti), ma che teme di essere strumentalizzata per scopi elettorali. Un movimento senza struttura dove possono crearsi cortocircuiti come quello dell'intervista di Stephen Ogongo, che ha provocato una tempesta sui social che ancora dura e una smentita ufficiale dei quattro di Bologna.