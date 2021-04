Roma, la Questura non autorizza il sit-in "IoApro" a Montecitorio | Ma gli organizzatori: "Andremo comunque"

A pochi giorni dai disordini della manifestazione davanti alla Camera, il movimento "IoApro" ha lanciato per lunedì un nuovo sit-in in piazza Montecitorio , a Roma, per protestare contro le chiusure imposte alle attività commerciali. La Questura, però, ha comunicato che "la manifestazione non è autorizzata". Secca la replica di Antonio Alfieri, uno dei fondatori di "IoApro": "Noi andremo comunque a Roma, stiamo fallendo e manifestare è un diritto".

Davanti a Montecitorio per protestare contro le restrizioni Covid si è presentato anche l'emulo dello sciamano Jake Angeli, noto per l'assalto al Campidoglio Usa, perché - dice - "bisogna far fare il giro del mondo a questa manifestazione, così come è successo negli States". Ermes, 51 anni, è un ristoratore modenese che ha una figlia di 20 anni e che dice di essere "aperto da gennaio, perché da un anno non è cambiato nulla, nonostante tutte le chiusure". E con il volto truccato con i colori della bandiera italiana aggiunge: "Siamo esasperati. Nessuno ci ha mai ascoltato. Mi sono dovuto vestire da pagliaccio per attirare l'attenzione. Spero che ora qualcuno si accorga di noi e ci ascolti. Ho dovuto pagare gli strozzini per pagare i dipendenti".

"Non siamo violenti" "Vietarci tutte le piazze mi sembra eccessivo, lo hanno fatto solo per mettere in difficoltà la gente. Quanti saremo? Dipende quanti riescono ad arrivare, partiranno i treni e i bus. poi li fermeranno. Non non so cosa succederà", aggiunge Alfieri. "Noi non siamo violenti, siamo imprenditori e lavoratori, cerchiamo solo di resistere e ci vogliamo far sentire", sottolinea.

Lo stop della Questura "A differenza di quanto affermato e diffuso sui social - sottolinea la Questura - si segnala che, con formale provvedimento redatto dalla Questura di Roma in data 9 aprile, la piazza di Montecitorio è stata formalmente vietata ai rappresentanti del movimento 'IoApro', in quanto già concessa e, quindi occupata da un'altra manifestazione regolarmente preavvisata nei giorni precedenti, che si svolgerà nella stessa fascia oraria con la prevista partecipazione di 100 persone".