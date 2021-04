Parla lo "Sciamano italiano": "Sono un ristoratore, quest'anno ho perso 100mila euro"

"Sono un ristoratore e solo a dicembre ho perso 100 mila euro". Lo abbiamo visto nelle immagini degli scontri dei giorni scorsi a Montecitorio vestito come lo sciamano dell'assalto a Capitol Hill, si chiama Hermes Ferrari e a "Dritto e Rovescio" ha raccontato la sua storia e spiegato la sua posizione nel corso della manifestazione: "Noi siamo lontani dalla violenza - ha esordito - ma noi siamo stati aggrediti, ho preso anche una manganellata sul braccio".

Ferrari poi prosegue: "Da mesi sto seguendo i ragazzi di Io apro (l'iniziativa dei ristoratori che protestano contro le chiusure del governo, ndr) - dice - e siccome non riescono a far arrivare la voce della disperazione dei ristoratori a questo governo sordo ho deciso di vestirmi come lo "sciamano" americano Jack Angeli, in modo da attirare l'attenzione della stampa e sottolineare i nostri problemi all'attenzione pubblica".