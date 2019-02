L'inverno si addolcisce a Roma e allora si inaugura la stagione dei bagni nelle fontane storiche della Capitale. In barba ai divieti in vigore. Un uomo si è spogliato davanti alla fontana dell'Acqua Paola, il cosiddetto Fontanone, protagonista anche di una scena nel film di Sorrentino "La Grande Bellezza", e si è tuffato come se fosse in una piscina, sfoggiando i suoi tatuaggi. Il bagno fuori luogo e fuori stagione non è passato inosservato. Ecco il video in esclusiva.