Roma, indagato il fotografo degli scatti osé alla moglie di Soumahoro: "Diffusione illecita di dati sensibili"

"Quelle foto mi hanno devastata psicologicamente" - Come riporta La Repubblica, nel fascicolo aperto dai pm romani sono annotati anche i nomi di altri indagati, in questo caso per diffamazione. L'inchiesta è partita dalla denuncia presentata a dicembre dalla stessa Murekatete. Quelle foto hanno cominciato a circolare poco dopo l'esplosione del caso della cooperativa Karibu, in cui la moglie di Soumahoro è accusata di aver evaso l'imposta sui redditi. La donna sostiene che quelle immagini, una volta diventate di dominio pubblico, l'hanno "devastata psicologicamente".

Le due versioni - A metà luglio il fotografo è stato interrogato dalla polizia delegata dal pubblico ministero. Come spiegato dal legale dell'uomo, dalla pubblicazione di quelle immagini "non ci ha guadagnato nulla" e "dopo che sono apparse su altri siti le ha immediatamente rimosse dal blog. Non sapeva nemmeno chi fosse Soumahoro".

Versione diversa dagli avvocati di Murekatete: quelle foto, non destinate alla divulgazione, sarebbero state pubblicate dall'indagato già 10 anni fa ma le didascalie sarebbero state modificate in occasione del caso Karibu, aggiungendo il cognome della donna e rendendole così facilmente reperibili nelle ricerche in rete.