Soumahoro: "Ho subito un linciaggio mediatico, essere neri in Italia pesa molto"

"Ho subito un linciaggio mediatico": lo ha affermato il deputato Aboubakar Soumahoro, commentando le accuse che gli sono state mosse dopo lo scandalo sulle coop che ha visto finire sotto inchiesta la suocera e la compagna.

"E' un processo a reti unificate con un dolore e una sofferenza che non auguro a nessuno in questa vita - ha precisato -. In questo Paese pesa molto essere neri. Rende tutto molto più complicato e non lo scopriamo oggi".