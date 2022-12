Così parlava Lady Soumahoro

di Beatrice Bortolin

La donna si era dichiarata completamente all'oscuro di tutto, perché all'epoca dei fatti contestati si era allontanata dal lavoro per gestire la sua gravidanza. I giudici non le hanno creduto e hanno rigettato la richiesta di sospensione del provvedimento di interdizione. In base alle carte in mano alla procura, infatti, emergerebbe una realtà ben diversa. Lady Soumahoro, che era uno dei consiglieri delle coop di gestione di migranti, avrebbe continuato a firmare documenti e a percepire regolarmente lo stipendio, dal 2018 al 2021. Il Gip, nelle motivazioni di rigetto dell'istanza ha sottolineato che Murekatete sarebbe stata consapevole e attiva nella partecipazione al meccanismo fraudolento. La battaglia legale adesso si sposta davanti ai giudici del tribunale del Riesame di Roma.