Incidente Roma, l'auto viaggiava a 100 km/h: esclusa l'ipotesi di passaggi ripetuti in quel tratto di strada

L'auto su cui viaggiavano i 5 ragazzi morti a Fonte Nuova (Roma), sulla via Nomentana, andava a circa 100 km/h.

La stima è stata fatta dagli inquirenti grazie all'analisi delle telecamere di zona che hanno immortalato la Fiat 500 transitata una sola volta in quel tratto di strada. È esclusa quindi l'ipotesi di passaggi ripetuti dell'auto. Sul mezzo verrà, comunque, effettuata una perizia per accertare eventuali guasti tecnici prima del tragico impatto. Sulla vicenda la Procura di Tivoli ha avviato un fascicolo per omicidio stradale, al momento contro ignoti, affidando le indagini ai carabinieri.