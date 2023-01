Roma, auto si ribalta sulla Nomentana: chi sono le vittime

Primarie per capo Cosa nostra, manifesti satirici a Palermo

Le vittime Valerio Di Paolo, 21 anni, era di Tor Lupara e faceva kick boxing. Era lui alla guida dell'auto che ha sbandato dopo una curva a sinistra contro un palo della luce, ribaltandosi più volte, rimbalzando contro un albero e finendo la sua corsa sull'asfalto.

Anche Alessio Guerrieri era di Tor Lupara ed era un calciatore: tante le foto sui social con i compagni di squadra dell'Asd Tor Lupara. Sulla sua pagina Facebook, come immagine di copertina, c'è una foto che lo ritrae abbracciato agli amici in gita: con lui anche Simone Ramazzotti e Valerio Di Paolo. Tutti e tre sono morti. Amici da una vita.

Alessio Guerrieri e Simone Ramazzotti, tra l'altro, erano anche cugini. Su Instagram un album intitolato "Cousinhood" ritrae i due sin da piccoli, vestiti a carnevale e poi sempre più grandi, fino a poche settimane fa. Un rapporto fortissimo il loro. "Più che un cugino sei sempre stato un fratello maggiore per me". "Sempre e per sempre".



La comitiva di amici tornava a casa dopo aver festeggiato i 17 anni di Flavia Troisi, la più piccola del gruppo.