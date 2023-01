Incidenti stradali, 17 vittime nell'ultimo fine settimana: un terzo è under 35

Le vittime regione per regione La vittima più anziana, fa sapere l'Asaps, aveva 85 anni, quella più giovane una ragazza di 13 anni. Sono state 4 le vittime in Puglia, 3 in Lombardia, 2 in Veneto, Lazio ed Emilia Romagna, 1 in Piemonte, Marche, Sardegna e Campania. Il maltempo ha limitato gli spostamenti dei motociclisti e ciclisti e questo ha favorito la riduzione del numero complessivo delle vittime mortali che rimangono comunque sempre tante.

Scia di sangue non si ferma "Un'altra terribile tragedia in questo fine settimana. Cinque ragazzi hanno perso la vita in un incidente avevano tra i 17 e i 21 anni. Erano in sei nell'auto. La scia di sangue non si ferma. Manca una cultura della sicurezza, ormai sgualcita rispetto alla comunicazione dei decenni precedenti. Sono calate a picco negli ultimi dieci anni le pattuglie sulle strade, anche di notte". E' il commento dell'Asaps all'incidente stradale avvenuto alle porte di Roma.