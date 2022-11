Omicidi Roma, il sospettato confessa: "Ero nella casa con le cinesi, poi il blackout. Ricordo solo tanto sangue"

"Non ricordo di essere stato in via Durazzo (la casa dove lavorava come escort la prima donna uccisa, la colombiana Martha Castano Torre, ndr), ho solo vagato per due giorni senza mangiare né dormire", ha aggiunto agli inquirenti, durante l'interrogatorio durato oltre sette ore, in questura.

"La droga e poi il sangue" - Giandavide De Pau ha ricostruito con gli inquirenti gli ultimi giorni (giovedì sono avvenuti gli omicidi). "Ricordo che una donna cubana è arrivata a casa mia - ha proseguito - e abbiamo consumato della droga, poi il giorno dopo ho preso un appuntamento a via Riboty". "Di quegli istanti ricordo solo tanto sangue", ha quindi detto.

"Ho vagato per due giorni, sono andato a casa di mia madre con i vestiti sporchi di sangue" - Il sospettato ha raccontato di aver vagato per due giorni per la città, e di essere tornato a casa con i vestiti sporchi. "Dopo aver vagato per due giorni, sono andato a casa di mia madre e di mia sorella con i vestiti ancora sporchi di sangue. Ero stravolto e mi sono messo a dormire per circa due ore e poi sono arrivati i poliziotti a prendermi intorno alle sei di mattina", ha dichiarato De Pau. E' stata proprio la sorella del pregiudicato romano, infatti, ad allertare le forze dell'ordine, dopo che il familiare, arrivato a casa con i vestiti macchiati, aveva raccontato di aver compiuto qualcosa di molto grave.

Il decreto di fermo - Nei confronti del 51enne è stato emesso dalla Procura di Roma un decreto di fermo in relazione all'omicidio delle tre donne, avvenuto nella giornata di giovedì nel quartiere Prati. Al termine dell'interrogatorio il sospettato è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli. De Pau da tempo è in cura psichiatrica e sta seguendo anche un percorso farmacologico: in passato era stato ricoverato in due strutture psichiatriche.

Rintracciato grazie alla segnalazione di un parente - Fondamentale per le indagini è stata la segnalazione di un parente del 51enne, che, durante una confidenza, ha ammesso di aver compiuto qualcosa di grave e irriparabile. Conoscendo il trascorso di De Pau e le sue frequentazioni, il parente, forse spaventato, ha immediatamente allertato le forze dell'ordine.