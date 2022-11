Omicidi di Roma, caccia al killer delle prostitute | Indagini tra telecamere e tabulati telefonici

Le vittime, tre prostitute , sono state trovate in due appartamenti poco distanti nel quartiere Prati, nella mattinata di giovedì. L'ipotesi che appare più accreditata sembra quella che a colpire sia stata un'unica mano . Un'ulteriore spinta delle indagini potrebbe arrivare anche da una telecamera presente in uno dei due appartamenti.

Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Roma, hanno fatto scattare infatti gli accertamenti tecnici sui cellulari delle tre vittime. Analizzando i tabulati telefonici l'obiettivo di chi indaga è, infatti, ricostruite i contatti avuti con i clienti nelle ultime ore. Mettendo in fila una serie di tasselli, fatti di chat e comunicazioni, gli uomini della Mobile sperano di risalire alla identità o alle identità di chi ha compiuto gli omicidi. In tal senso risposte potrebbero arrivare anche dalle numerose telecamere di sicurezza presenti nella zona che potrebbero avere immortalato il killer.

Le telecamere nascoste negli appartamenti - Secondo la sorella della donna colombiana trovata uccisa in via Durazzo, all'interno dell'appartamento in cui si è consumato l'omicidio era inoltre presente una telecamera che potrebbe aver ripreso parte o tutto l'omicidio. E una telecamera, stando a quanto raccontato da una donna che lavora nello stabile di via Augusto Riboty, dove sono avvenuti gli altri due omicidi, era presente, nascosto dietro un vaso, anche nell'appartamento in cui lavoravano le due donne asiatiche. Elementi questi su cui sono ora al lavoro gli inquirenti.

Chi sono le tre donne uccise - Le vittime, tutte uccise a coltellate, sono due donne asiatiche sulla quarantina, con ogni probabilità cittadine cinesi, e una cittadina colombiana di 65 anni, Marta Castano. Le prime due sono state trovate senza vita in uno stabile di via Augusto Riboty, mentre l'altra in una palazzina di via Durazzo.

L'allarme dato dal portiere di via Durazzo - A scoprire i primi due omicidi, quelli delle donne asiatiche, e a chiamare i soccorsi è stato il portiere dello stabile di via Durazzo che ha visto il corpo insanguinato della prima donna sul pianerottolo. Intervenuta sul posto, la polizia ha trovato nell'appartamento il secondo cadavere e tracce di sangue. La vittima sul pianerottolo era nuda e ciò fa supporre che stesse tentando di sfuggire al killer.