Roma, gaffe alla cerimonia per Ciampi: il nome sulla targa è sbagliato

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha commesso una clamorosa gaffe. Sui suoi canali social ha pubblicato il video di presentazione della Ryder Cup 2023, che si svolgerà alle porte della Capitale. Tra i monumenti della città non poteva mancare il Colosseo. Peccato, però, che quello che si vede nel filmato non è l'Anfiteatro Flavio ma l'arena di Nimes, un anfiteatro romano che si trova in Francia. L'errore non è sfuggito ai più attenti e sui social decine di utenti hanno postato commenti ironici. Quando la gaffe è diventata virale il video è stato modificato. A distanza di poche ore, poi, è intervenuto lo staff della comunicazione del Campidoglio che si è assunto la colpa dell'errore. "Ogni pretesto è valido per buttare fango su Virginia Raggi - si legge in un post -. Stavolta proviamo a discolparla: non è lei la colpevole. Siamo noi. Il video lo abbiamo ripreso dai canali della Federgolf. E' stato un nostro errore non verificare bene prima di metterlo online. Non abbiamo posto la dovuta attenzione. Virginia, ci dispiace".