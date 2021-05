Gb, muore il primo vaccinato William Shakespeare (ma la tv argentina annuncia il decesso del Bardo)

Gaffe di una giornalista della tv argentina che, letta sulle agenzie la notizia della morte del primo uomo al mondo ad essere vaccinato, l'inglese William 'Bill' Shakespeare, 81 anni , ha pensato si trattasse del ben più noto omonimo drammaturgo e poeta di Stratford-upon-Avon, deceduto però nel 1616. "La notizia ci ha scioccati, per me un maestro", commentava la giornalista in diretta. Lo racconta la Bbc e la gaffe fa il giro dei social.

La giornalista di Canal 26 Noelia Novillo ha annunciato in diretta che "uno dei più importanti scrittori in lingua inglese, per me un maestro, è morto. Stiamo parlando di William Shakespeare. La notizia ci ha scioccati. Vi faremo sapere come e perché è successo".

Appena si è diffusa la notizia del clamoroso scambio di persona, i social media si sono scatenati: "I Montecchi e i Capuleti si sono recati alla veglia funebre", ha scritto qualcuno su Twitter, citando Romeo e Giulietta.

In realtà, William Shakespeare, ex operaio della Rolls Royce, era stato vaccinato a dicembre diventando il primo uomo, e seconda persona al mondo, a ricevere il vaccino Pfizer/BioNTech. E' morto il 25 maggio per una malattia non collegata al Covid.