Gb, morto William Shakespeare: fu il primo uomo a vaccinarsi contro il Covid

E' morto in Gran Bretagna William Shakespeare, il primo uomo al mondo che ha ricevuto il vaccino contro il Covid-19. Aveva 81 anni e si è spento per una malattia non correlata al coronavirus. "Questo farmaco cambierà le nostre vite, e soprattutto il nostro modo di vivere", aveva commentato Shakespeare, Bill per gli amici e i familiari, quando a dicembre ricevette l'attesissimo prototipo del vaccino Pfizer/BioNTech