"Onorevoli deputati", ma è in Senato: doppia gaffe di Draghi nel suo intervento

"Signor presidente, onorevoli deputati...", così ha esordito Mario Draghi in apertura del suo intervento sul Pnrr al Senato. A quel punto qualcuno dai banchi ha fatto notare il problema. Il premier inizialmente non ha capito, poi ha risposto, sorridendo: "Ah si', siamo in Senato...". Poi ha ripreso, ma sbagliando una seconda volta: "Signor presidente, onorevoli deputati...". Alla fine, al terzo tentativo, si è rivolto correttamente ai senatori, ricevendo un applauso di "incoraggiamento".