Metro di Roma, calci e pugni contro la troupe di "Striscia la Notizia" al lavoro su un servizio sui borseggi

Calci, pugni e spray al peperoncino negli occhi. È il bilancio dell’ultima aggressione contro la troupe di "Striscia la Notizia", impegnata nella realizzazione di un reportage sul problema della sicurezza nella metropolitana di Roma, dove circolano impunemente bande di rapinatori.

Leggi Anche Borseggiatori in metro, cinghiate alle vittime nella stazione di Roma

L’aggressione è avvenuta all’interno della stazione Spagna della metro A, mentre la troupe dell’inviata Rajae Bezzaz stava documentando la collaudata tecnica di una baby gang esperta di borseggi. Uno di loro, pizzicato dall’inviata del tg satirico con le mani nella sua borsa, l’aggredisce verbalmente: "Non ti ho toccata amore mio. Forse ti tocco il c**o, non la borsa. Mi piacciono i bei c**i».

Il ragazzo è una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine. Infatti, davanti alle telecamere nascoste, un agente commenta: "Sta tutti i giorni in questura, ma il giorno dopo esce fuori".