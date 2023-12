Milano, troppi furti, rapine e borseggi in Galleria: i commercianti pagano dei vigilantes privati

"Vogliamo rendere più sicura la Galleria per i milanesi e i turisti"

Pier Antonio Galli, consigliere delegato dell’associazione "Il Salotto", ha spiegato a Il Giorno che "il servizio di vigilanza non intende sostituire le forze dell’ordine, ma può aiutarle e coordinarsi con loro per rendere più sicura la Galleria. Cerchiamo di fare la nostra parte per rendere migliore possibile l’esperienza nel Salotto per i milanesi e per i turisti. La presenza dei vigilantes con pettorina si pone come principale obiettivo di dissuadere i malviventi a commettere furti e borseggi".