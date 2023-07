Roma, vendicatore anonimo imbratta le auto in divieto con la scritta "Free Park"

Diverse auto di Roma sono state imbrattate con la scritta "Free park" da un misterioso vendicatore anonimo. Di lui si conosce poco, quello che si sa è che agisce di notte con una bomboletta spray imbrattando i veicoli in divieto di sosta. Il tutto è avvenuto per ben due volte nella zona di Porta Furba, nel quartiere Tuscolano, lasciando la sua solita scritta sulla fiancata di una vettura.

Il programma di Canale 5 "Morning News" ha mostrato in un servizio le immagini delle auto sfregiate dalle scritte di questa sorta di "giustiziere del parcheggio selvaggio" che affligge la Capitale da diverso tempo. La prima auto colpita, il 25 giugno, è stata un Suv bianco parcheggiato senza averne diritto su un posto per disabili. Sulla fiancata destra è apparsa la scritta a caratteri cubitali "Free Park". Stessa sorte è toccata a una Toyota blu, abbandonata in mezzo alla strada domenica 2 luglio.