Roma, caccia al misterioso "Free Park": imbratta le auto in sosta vietata

Welcome to Favelas

Welcome to Favelas

Welcome to Favelas

Fotogallery - Omicidio Primavalle, in centinaia alla seconda fiaccolata per Michelle

Fotogallery - Bergamo, tratta in salvo la speleologa bloccata in una grotta

Welcome to Favelas

Welcome to Favelas

Welcome to Favelas

Di lui si sa (ancora) molto poco.

Agisce di notte a Roma con una bomboletta spray, e imbratta le auto in sosta vietata firmandosi "Free Park". Il "giustiziere" del parcheggio selvaggio ha colpito per la seconda volta in zona Porta Furba, nel quartiere Tuscolano, lasciando la sua solita scritta sulla fiancata di una vettura. Le immagini delle auto imbrattate hanno fatto il giro del web, dopo essere state pubblicate dai canali social di Welcome to Favelas.