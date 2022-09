Rincari, a Roma torna la spesa a debito nei mercati rionali

Nei mercati rionali romani torna la

spesa a debito

rincari

segnata

mercato Trionfale di Roma

la richiesta proviene dalle giovani coppie

, ossia la possibilità di aprire un conto per la spesa da saldare alla fine del mese. Un'abitudine del passato che ritorna oggi a seguito deiche i consumatori stanno affrontando negli ultimi mesi. A confermare il ritorno della "", così chiamata in gergo, è un salumiere delche spiega: "Un tempo erano gli anziani che mi chiedevano di aprire un conto da saldare con l'arrivo della pensione, adessoche chiedono di pagare alla fine del mese".

"Sembra quasi che oggi due stipendi non bastino per fare la spesa", riferisce il salumiere che poi chiarische che per lui non è un problema accettare la richiesta dei suoi clienti di cui si fida e sa che pagheranno.