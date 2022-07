Spesa senza Iva, ecco quanto risparmierebbero gli italiani

Dall'aumento delle bollette di luce e gas a quello della benzina, passando per i rincari delle materie prime:

la vita degli italiani è sempre più cara

. Tra le proposte per aiutare i cittadini e abbassare il carovita, c'è quella del ministrodi. "", il programma televisivo di, è andato al mercato per capire quanto costerebbe ildegli italiani senza il costo dell'Iva.

Per una spesa di frutta e verdura dell'importo di 25 euro, 2,50 euro sono di Iva al 10%. Calcolando la stessa spesa per due volte a settimana in un anno si spenderebbero solo di Iva, circa 240 euro. Dal mercato rionale, l'inviata di Rete 4 si sposta al supermercato dove molti degli italiani effettuano la maggior parte della spesa. Dalla colazione alla cena, passando per gli acquisti per la pulizia della casa. Per questi ultimi l'

aliquota dell'Iva è al 22%

. Dunque, in conclusione, per una spesa completa dal costo di circa 65 euro, almeno 7 euro è l'ammontare dell'Iva. Considerando di fare una spesa simile due giorni a settimana, in un anno una famiglia di 3/4 persone spenderebbe solo di Iva circa 740 euro.