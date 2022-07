Inflazione, dall'olio alle pesche: quali sono i prodotti alimentari più colpiti

La classifica -

In cima alla classifica dei rincari ci sono gli, soprattutto quello di girasole, che risente più di tutti del, uno dei suoi principali produttori. Da quando sono state bloccate le esportazioni, i prezzi sono cominciati a lievitare, fino all'attuale +69%.

(+23%)e al terzo la(+23%). D'altronde ad aumentare è anche il prezzo dellastessa (+21%), che si attesta così al quarto posto: anche in questo caso il legame con la guerra c'è - l'Ucraina da sola rappresenta rispettivamente il 12% e il 16% delle esportazioni mondiali di grano e mais -, ma è meno diretto. A rendere questi beni sempre più costosi stanno contribuendo anche, causa, tra le altre cose, anche di "forti e ingiustificati - scrive Coldiretti - cali dei compensi riconosciuti agli agricoltori".

rincarati del 19% e ledel +19%. Un altro fattore che ha contribuito a creare la tempesta perfetta è infatti quello della, che sta mettendo a dura prova l'intera filiera agroalimentare.

(+17%) e le(+17%), ma rincari a doppia cifra – continua l'associazione di categoria – si registrano pure per la(+15,1%). In questo caso a determinarne l'aumento di prezzi è la riduzione dell'offerta fronte di una domanda rimasta invariata. La situazione è destinata a peggiorare: si prevede infatti un drastico calo di circa un terzo nel raccolto nazionale. Anche per la carne di pollo la causa è la. Un aumento del 14% ha interessato anche il riso.

L'allarme per le aziende -

Se i prezzi per le famiglie corrono, l'aumento dei costi colpisce duramente l’intera filiera agroalimentare. Basti pensare al +170% nei prezzi dei concimi, al +90% dei mangimi e al +129% per il gasolio. Secondo Coldiretti,. Non solo circa 1/3 del totale nazionale (30%) si trova comunque costretta in questo momento a lavorare inper effetto dell’aumento dei costi di produzione, secondo il Crea (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’Economia agraria). Basti pensare al +170% nei prezzi dei concimi, al +90% dei mangimi e al +129% per il gasolio.