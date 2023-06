Papa Francesco lascia l'ospedale Gemelli: dimesso dopo 10 giorni

In preghiera a Santa Maria Maggiore, poi rientra a Santa Marta

Uscito dal Gemelli, Bergoglio si è recato a Santa Maria Maggiore, dove si è fermato in preghiera davanti all'icona di Maria, "Salus Populi Romani", come comunicato dalla sala stampa della Santa Sede. Una folla di fedeli e turisti lo ha accolto all’uscita dalla basilica salutandolo e applaudendolo e il pontefice ha risposto con un sorriso. E' poi andato dalle suore dell'Istituto Maria Santissima Bambina, in via Paolo VI, riunite nel Capitolo generale, per una visita privata. Infine, è arrivato a Santa Marta in Vaticano, dove trascorrerà la sua convalescenza.