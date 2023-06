Papa Francesco di nuovo in ospedale, previsto intervento

"L'operazione, concertata nei giorni scorsi dall'equipe medica che assiste il Santo Padre, si è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale", ha spiegato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.

Due anni fa l'intervento al colon

Papa Bergoglio, nel luglio del 2021, fu ricoverato al Policlinico Gemelli, per un intervento al colon. Alloggiò nell'appartamento riservato ai pontefici che hanno bisogno di cure. Francesco allora si operò per stenosi diverticolare del sigma, con resezione a sinistra di una parte del colon. Il Pontefice ritornò in Vaticano all'esito della Tac negativa che escluse qualunque tipo di complicanza post-operatoria, dopo una degenza di 10 giorni, dal 4 luglio al 14 luglio. Inizialmente era previsto un ricovero di una settimana, ma poi per un breve episodio febbrile la degenza di papa Bergoglio si protrasse. Il pontefice, pallido e un po' smagrito, con voce roca e flebile, recitò il suo primo Angelus, domenica 11 luglio, dal balconcino al decimo piano del Policlinico universitario.