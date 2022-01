Omicidio di Ardea, il figlio in carcere confessa dopo tre mesi: "Ho ucciso io mia madre, è stato un raptus"

Da video

Svolta nell'omicidio di Graziella Bartolotta, la pensionata 68enne disabile, ritrovata in un lago di sangue il 28 settembre nella sua casa di Ardea (Roma), uccisa con tre colpi violentissimi inferti con un corpo contundente al capo. Il figlio, Fabrizio Rocchi, 48 anni, rinchiuso nel carcere di Velletri dai primi di ottobre con l'accusa di omicidio volontario aggravato per futili motivi, dopo mesi di silenzio in cui respingeva ogni responsabilità, ha confessato. "Sono stato io a uccidere mia madre, ho avuto un raptus", ha detto.