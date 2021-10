Anziana uccisa ad Ardea, il figlio indagato per omicidio: "Non sono stato io, sono corso a soccorrerla"

"Ho preso la mia bustina, sono andato su da mamma, ci siamo fumati una sigaretta, io le ho rubato un goccio di caffè e m'ha pure strillato, l'ho salutata e sono uscito. Sono andato dal tabaccaio, ho comprato un gratta e vinci, ho pure vinto, mi sono ricordato che avevo dimenticato il planning del lavoro, quindi sono tornato a prenderlo".



A "Quarto Grado" Fabrizio Rocchi rivive ogni movimento della tragica mattina in cui è morta la madre, Graziella Bartolotta, donna disabile di 68 anni, trovata senza vita in una pozza di sangue lo scorso martedì 28 settembre a Tor San Lorenzo (Ardea). Lo stesso Fabrizio è al momento indagato per omicidio.

"Quando mi hanno chiamato sono corso subito via, ho caricato il furgone e nel frattempo il vicino ha avvertito tutti quanti", continua Rocchi. "Secondo me si era messa in testa di farsi una bella lavata. Si è alzata, ha tentato di fare la doccia ed è caduta".

A domanda diretta, l'uomo dice che potrebbe anche essersi trattato di una rapina finita male. "Potrebbe essere tutto, non posso escludere nulla purtroppo", conclude.