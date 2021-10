A "Pomeriggio Cinque" si parla del giallo di Tor San Lorenzo (Ardea) e della morte di Graziella Bartolotta, donna disabile di 68 anni trovata dalla badante senza vita in una pozza di sangue lo scorso martedì 28 settembre.

Come raccontato durante la trasmissione di Canale 5, l'ultimo ad aver visto la donna è il figlio Fabrizio Rocchi, attualmente indagato per omicidio. "Non è stato Fabrizio, non c'è nessun dubbio su questo - conferma con estrema sicurezza la moglie Matilde, nuora di Graziella - Ovviamente è caduta, è capitato decine di volte. L'unica soluzione possibile è che lei sia accidentalmente caduta nel bagno, che è pieno di spigoli".

E aggiunge: "Volevo pensare all'ultimo saluto a Graziella, invece dobbiamo tirare fuori dai guai un padre di famiglia".